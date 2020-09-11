  2. رياضة
  3. رياضة محلية

لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 21:14

لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا
لاعبو أبناء سخنين
عرب ٤٨

أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن تشخيص إصابة المدرب إلداد شابيط بفيروس كورونا المستجد.

وورد على لسان الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، أن "المدرب قام بتمرير حصتين تدريبتين يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان على تواصل مباشر مع اللاعبين والكادر المهني والطبي".

وأضاف أن "اللاعبين تلقوا تعليمات بالتزام الحجر الصحي، فيما شكا عدد منهم من عوارض، وبناء عليه تقرر خضوع كوادر الفريق لفحوصات كورونا سريعة، على أن نقوم بإبلاغ الاتحاد العام لكرة القدم بالتطورات الحاصلة".

هذا، ومن المقرر أن يحل الفريق السخنيني في مباراته الوشيكة ضيفا على مكابي نتانيا يوم غد، السبت، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدرجة العليا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتحاد أبناء سخنين
#كورونا
#فيروس كورونا
#منذر خلايلة

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما
باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما

2020-09-11

يوفنتوس يصوب أنظاره نحو لاعبين لتعويض سواريز
يوفنتوس يصوب أنظاره نحو لاعبين لتعويض سواريز

2020-09-11

ما سبب تغيير كومان لخطة لعب برشلونة؟
ما سبب تغيير كومان لخطة لعب برشلونة؟

2020-09-11

الأكثر قراءة

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

2020-09-10
روبوت يكتب

روبوت يكتب "مقالا كاملا" في "ذي غارديان".. ماذا قال؟ ولماذا انتقدوه؟

2020-09-10
قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

2020-09-10
حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

2020-09-10
رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

2020-09-10