لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا

أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن تشخيص إصابة المدرب إلداد شابيط بفيروس كورونا المستجد.

وورد على لسان الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، أن "المدرب قام بتمرير حصتين تدريبتين يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان على تواصل مباشر مع اللاعبين والكادر المهني والطبي".

وأضاف أن "اللاعبين تلقوا تعليمات بالتزام الحجر الصحي، فيما شكا عدد منهم من عوارض، وبناء عليه تقرر خضوع كوادر الفريق لفحوصات كورونا سريعة، على أن نقوم بإبلاغ الاتحاد العام لكرة القدم بالتطورات الحاصلة".

هذا، ومن المقرر أن يحل الفريق السخنيني في مباراته الوشيكة ضيفا على مكابي نتانيا يوم غد، السبت، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدرجة العليا.