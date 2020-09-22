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8 إصابات كورونا في أبناء سخنين: الإدارة تحمل مديرية الدوري المسؤولية

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 15:01

8 إصابات كورونا في أبناء سخنين: الإدارة تحمل مديرية الدوري المسؤولية
من المباراة أمام مكابي نتانيا (عرب 48)
عرب ٤٨

أعلنت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن تشخيص إصابة اللاعب يزن نصار بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء.

ولحق نصار بقائمة المصابين بكورونا في صفوف أبناء سخنين، وهم حراس المرمى محمود قنديل ومحمد أبو النيل ورامي حمادة، بالإضافة إلى اللاعبين بهجات بشير وحسن الحلو وعلي أبو ريا والمدرب إلداد شابيط.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، أن "اللاعب يزن نصار رافق الفريق وكان ضمن القائمة في مباراة كورونا أمام مكابي نتانيا، إذ خضع لفحص كورونا يوم السبت وتلقى اليوم نتيجة تفيد بأنه حامل للفيروس".

وتابع أن "الفريق كان يتوخى من مديرية الدوري تحمل المسؤولية وعدم إقامة المباراة أمام مكابي نتانيا بناء على طلبنا، لكن هذا الجسم قرر بشكل غير مفهوم تأجيل المباراة التي كانت مقررة في نفس توقيت مباراتنا، وفي المقابل لم يتخذ قرارا كهذا فيما يتعلق بمباراتنا".

وختم خلايلة بالقول "اتحاد أبناء سخنين يحمل مديرية الدوري المسؤولية نتيجة قراراته الخاطئة، وإذ نطالبها الاعتراف بهذه الأخطاء واستخلاص العبر منها واتخاذ الخطوات المناسبة بناء على ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة أبناء سخنين طلب من الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل المباراة الأخيرة أمام مكابي نتانيا (0-7) بسبب إصابة عدد من اللاعبين بكورونا والتزام آخرين بالحجر الصحي، غير أن الاتحاد العام رفض ذلك.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يزن نصار
#اتحاد أبناء سخنين
#منذر خلايلة
#كورونا
#فيروس كورونا
#مديرية الدوري

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