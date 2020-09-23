فريق أبناء الرينة يصعد إلى الدرجة الأولى

قبلت المحكمة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، الاستئناف المقدم من فريق الدرجة الثانية، أبناء الرينة، وأقرت صعوده إلى مستوى الدرجة الأولى المنطقة الشمالية بالموسم الكروي 2020-2021.

وبموجب قرار المحكمة، فإن الفريق الريناوي سيخوض غمار الموسم الكروي 2020-2021، ضمن الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية بدلا من عيروني نيشر نظرًا لأفضليته من حيث النتائج ونسبة النجاح بالموسم الكروي الأخير.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء الرينة، عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إننا "كنا على يقين بأننا أصحاب الأفضلية بالصعود إلى مستوى الدرجة الأولى استنادا لدستور الاتحاد العام لكرة القدم، إلى أن صدر قرار المحكمة اليوم بعد الاستئناف الذي قمنا بتقديمه اعتراضا على صعود عيروني نيشر".

وأكد أننا "قمنا بجهد جبار على مدار الموسم الكروي المقبل، إذ استلمت زمام الأمور في منتصف الموسم حينما كان الفريق يتمركز وسط لائحة الدوري، حيث قطعنا شوطا كبيرا إلى أن وصلنا للمركز الثاني من ثم حققنا الصعود باستحقاق إلى الدرجة الأولى، وأنا سعيد جدا بهذا الإنجاز لصالح فريق الرينة وكل التقدير للإدارة واللاعبين والجمهور على مجهودهم".

وتابع "منذ وصولي إلى الفريق آمنت بالكادر الموجود وعملنا سويا حتى حققنا هذا الإنجاز، وعلى الصعيد الشخصي هذا الارتقاء الثالث في مسيرتي التدريبية، وكل صعود كان له نكهة خاصة بالنسبة لي".

وختم نجيدات بالقول "رغم التخبطات السائدة حول نشاط كرة القدم في البلاد بسبب فيروس كورونا، إلا أن فريق أبناء الرينة على أتم الاستعداد لخوض الموسم الكروي الجديد حيث ستكون لنا كلمة قوية وسننافس على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة".