الممتازة: فوز لأم الفحم وكفر قاسم وخسارة لأخاء الناصرة

حقق فريق هبوعيل أم الفحم الفوز في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الفحماوي، اللاعب غوف غايرا، بعد مرور 7 دقائق على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته القادمة نظيره هبوعيل نوف هجليل يوم الجمعة المقبل.

فوز أول للوحدة كفر قاسم

تمكنّ فريق الوحدة كفر قاسم من إحراز فوزه الأول في الدوري بعدما ألحق الخسارة بنظيره هبوعيل العفولة بهدف دون مقابل.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 أحرز اللاعب عوز بيرتس هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق القسماوي.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق القسماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة المقبل.

تعادل لهبوعيل إكسال

خرج هبوعيل إكسال بنقطة من مباراته أمام هبوعيل ريشون لتسيون بعد افتراقهما بالتعادل السلبي 0-0.

ووصل الفريق الكسلاوي إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

خسارة خارجية لأخاء الناصرة

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف بعد مرور 15 دقيقة على بداية اللقاء، وقد حاول الفريق النصراوي معادلة النتيجة إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل ولم تترجم إلى أهداف.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 17 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات غان يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.