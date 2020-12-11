  2. رياضة
  3. رياضة محلية

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 19:38

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
(عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة:

الدرجة الممتازة (الجولة 14)

هبوعيل عكا (1-0) أخاء الناصرة

هبوعيل إكسال (0-0) هبوعيل ريشون لتسيون

الوحدة كفر قاسم (1-0) هبوعيل العفولة

هبوعيل بيتح تيكفا (0-1) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 4)

شمشون كفر قاسم (1-1) هبوعيل أشدود

مكابي شعراييم (0-1) عيروني كسيفة

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 4)

مكابي طمرة (1-0) اتحاد أبناء مجد الكروم

أبناء الفريديس (0-5) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل البعينة (2-0) هبوعيل هرتسليا

هبوعيل باقة الغربية (1-2) هبوعيل مجدال هعيمك

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-0) أبناء عرعرة عارة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 1)

أبناء يافا (1-1) شمشون تل أبيب

هبوعيل قلنسوة (0-0) هبوعيل كفر برا

هبوعيل هود هشارون (4-4) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 1)

النادي الرياضي بئر السبع (3-0) شباب رهط

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 1)

شباب طمرة (3-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

بيتار نهريا (1-1) مكابي يافة الناصرة

هبوعيل صفد (1-0) أبناء كابول

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 1)

النادي الرياضي بردس حنا (2-1) هبوعيل عين السهلة

هبوعيل بيت شان (6-1) هبوعيل صندلة

أخاء إكسال (1-1) أبناء مصمص

هبوعيل رموت منشيه (2-0) النادي الرياضي كفر كما

بيتار حيفا (4-1) مكابي عرب النجيدات

اتحاد أبناء باقة (2-0) اتحاد أبناء جت

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 1)

هبوعيل شلومي (1-4) أبناء البعنة

نادي كرة قدم كفر سميع (1-3) هبوعيل نهريا

أبناء أبو سنان (3-0) أبناء دير حنا

هبوعيل نحف (1-2) اتحاد أبناء سميع

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 1)

مكابي ديمونا (0-4) هبوعيل شقيب السلام

مكابي كريات غات (3-1) أبناء كسيفة

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 1)

شباب أم الفحم (5-0) شباب إكسال

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 1)

نادي كرة قدم حيفا (0-14) مكابي عسفيا

أبناء جسر الزرقاء (11-0) بيتار كريات آتا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 1)

نادي كرة قدم كفر قاسم (0-0) هبوعيل أورنيت

شباب الطيرة (4-2) النادي الرياضي نتانيا

عيروني أريئيل (2-3) أبناء قلنسوة

بيتار طوبروك (5-1) أبناء الطيرة

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نتائج
#الدرجة الممتازة
#الدرجة الأولى
#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

حوارات

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع
عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع

2020-11-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال زيدان عن مواجهة أتلتيكو؟
ماذا قال زيدان عن مواجهة أتلتيكو؟

2020-12-12

دوري الأبطال: السيناريوهات المرتقبة ترعب برشلونة!
دوري الأبطال: السيناريوهات المرتقبة ترعب برشلونة!

2020-12-12

"فيفا" يعلن الثلاثي المرشح للقب أفضل لاعب
"فيفا" يعلن الثلاثي المرشح للقب أفضل لاعب

2020-12-11

الأكثر قراءة

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

2020-12-11