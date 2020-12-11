نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة:

الدرجة الممتازة (الجولة 14)

هبوعيل عكا (1-0) أخاء الناصرة

هبوعيل إكسال (0-0) هبوعيل ريشون لتسيون

الوحدة كفر قاسم (1-0) هبوعيل العفولة

هبوعيل بيتح تيكفا (0-1) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 4)

شمشون كفر قاسم (1-1) هبوعيل أشدود

مكابي شعراييم (0-1) عيروني كسيفة

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 4)

مكابي طمرة (1-0) اتحاد أبناء مجد الكروم

أبناء الفريديس (0-5) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل البعينة (2-0) هبوعيل هرتسليا

هبوعيل باقة الغربية (1-2) هبوعيل مجدال هعيمك

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-0) أبناء عرعرة عارة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 1)

أبناء يافا (1-1) شمشون تل أبيب

هبوعيل قلنسوة (0-0) هبوعيل كفر برا

هبوعيل هود هشارون (4-4) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 1)

النادي الرياضي بئر السبع (3-0) شباب رهط

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 1)

شباب طمرة (3-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

بيتار نهريا (1-1) مكابي يافة الناصرة

هبوعيل صفد (1-0) أبناء كابول

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 1)

النادي الرياضي بردس حنا (2-1) هبوعيل عين السهلة

هبوعيل بيت شان (6-1) هبوعيل صندلة

أخاء إكسال (1-1) أبناء مصمص

هبوعيل رموت منشيه (2-0) النادي الرياضي كفر كما

بيتار حيفا (4-1) مكابي عرب النجيدات

اتحاد أبناء باقة (2-0) اتحاد أبناء جت

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 1)

هبوعيل شلومي (1-4) أبناء البعنة

نادي كرة قدم كفر سميع (1-3) هبوعيل نهريا

أبناء أبو سنان (3-0) أبناء دير حنا

هبوعيل نحف (1-2) اتحاد أبناء سميع

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 1)

مكابي ديمونا (0-4) هبوعيل شقيب السلام

مكابي كريات غات (3-1) أبناء كسيفة

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 1)

شباب أم الفحم (5-0) شباب إكسال

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 1)

نادي كرة قدم حيفا (0-14) مكابي عسفيا

أبناء جسر الزرقاء (11-0) بيتار كريات آتا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 1)

نادي كرة قدم كفر قاسم (0-0) هبوعيل أورنيت

شباب الطيرة (4-2) النادي الرياضي نتانيا

عيروني أريئيل (2-3) أبناء قلنسوة

بيتار طوبروك (5-1) أبناء الطيرة