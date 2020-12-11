نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة:
الدرجة الممتازة (الجولة 14)
هبوعيل عكا (1-0) أخاء الناصرة
هبوعيل إكسال (0-0) هبوعيل ريشون لتسيون
الوحدة كفر قاسم (1-0) هبوعيل العفولة
هبوعيل بيتح تيكفا (0-1) هبوعيل أم الفحم
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 4)
شمشون كفر قاسم (1-1) هبوعيل أشدود
مكابي شعراييم (0-1) عيروني كسيفة
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 4)
مكابي طمرة (1-0) اتحاد أبناء مجد الكروم
أبناء الفريديس (0-5) النادي الرياضي الطيرة
هبوعيل البعينة (2-0) هبوعيل هرتسليا
هبوعيل باقة الغربية (1-2) هبوعيل مجدال هعيمك
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-0) أبناء عرعرة عارة
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 1)
أبناء يافا (1-1) شمشون تل أبيب
هبوعيل قلنسوة (0-0) هبوعيل كفر برا
هبوعيل هود هشارون (4-4) شمشون أبناء الطيبة
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 1)
النادي الرياضي بئر السبع (3-0) شباب رهط
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 1)
شباب طمرة (3-0) سكتسيا معلوت ترشيحا
بيتار نهريا (1-1) مكابي يافة الناصرة
هبوعيل صفد (1-0) أبناء كابول
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 1)
النادي الرياضي بردس حنا (2-1) هبوعيل عين السهلة
هبوعيل بيت شان (6-1) هبوعيل صندلة
أخاء إكسال (1-1) أبناء مصمص
هبوعيل رموت منشيه (2-0) النادي الرياضي كفر كما
بيتار حيفا (4-1) مكابي عرب النجيدات
اتحاد أبناء باقة (2-0) اتحاد أبناء جت
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 1)
هبوعيل شلومي (1-4) أبناء البعنة
نادي كرة قدم كفر سميع (1-3) هبوعيل نهريا
أبناء أبو سنان (3-0) أبناء دير حنا
هبوعيل نحف (1-2) اتحاد أبناء سميع
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 1)
مكابي ديمونا (0-4) هبوعيل شقيب السلام
مكابي كريات غات (3-1) أبناء كسيفة
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 1)
شباب أم الفحم (5-0) شباب إكسال
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 1)
نادي كرة قدم حيفا (0-14) مكابي عسفيا
أبناء جسر الزرقاء (11-0) بيتار كريات آتا
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 1)
نادي كرة قدم كفر قاسم (0-0) هبوعيل أورنيت
شباب الطيرة (4-2) النادي الرياضي نتانيا
عيروني أريئيل (2-3) أبناء قلنسوة
بيتار طوبروك (5-1) أبناء الطيرة
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