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أبناء سخنين يفوز خارجيا بالوقت القاتل

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 21:04

أبناء سخنين يفوز خارجيا بالوقت القاتل
من المباراة
عرب ٤٨

عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على هبوعيل كريات شمونة بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة العليا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، إذ وصل الفريق السخنيني خلاله إلى عدة فرص تهديفية إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب، عطاء جابر، هدف المباراة الوحيد ليحسم الفوز لصالحه فريقه.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أن لديه مباراة ناقصة أمام بيتار القدس.

هذا، وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته القادمة نظيره هبوعيل تل أبيب يوم الأربعاء المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#عطاء جابر
#هبوعيل كريات شمونة
#الدرجة العليا

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