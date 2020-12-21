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الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 21:14

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة
من مباراة هبوعيل إكسال
عرب ٤٨

حقق هبوعيل إكسال الفوز في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكسلاوي بهدف أحرزه اللاعب، خوليو سيزار، من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 45.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 أضاف اللاعب، تيمور أفيطان، الهدف الثاني لهبوعيل إكسال، وفي الدقيقة 68 جاء هدف الفريق المضيف الوحيد، وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب، رانين أرياس، الهدف الثالث لهبوعيل إكسال.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل القدس يوم الجمعة المقبل.

أخاء الناصرة يقع بفخ التعادل

تعادل فريق أخاء الناصرة في المباراة التي استضاف فيها نظيره هبوعيل رمات غان، بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب، أحمد عابد، من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 23.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل في شباك أخاء الناصرة.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره سكتسيا نس تسيونا يوم الجمعة القادم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هبوعيل إكسال
#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

الممتازة: فوز لهبوعيل إكسال وتعادل لأخاء الناصرة

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