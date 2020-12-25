نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الممتازة (الجولة 16)
أخاء الناصرة (0-1) سكتسيا نس تسيونا
هبوعيل القدس (3-0) هبوعيل إكسال
هبوعيل رمات هشارون (1-0) الوحدة كفر قاسم
هبوعيل أم الفحم (1-2) هبوعيل رعنانا
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 6)
شمشون كفر قاسم (3-0) مكابي يفنة
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 6)
عيروني طبرية (0-1) مكابي طمرة
هبوعيل البعينة (3-0) مكابي تسور شالوم
هبوعيل هرتسليا (1-0) هبوعيل كفر كنا
أبناء زلفة (0-2) هبوعيل مجدال هعيمك
أبناء الرينة (2-2) النادي الرياضي حيفا
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-0) شباب الطيبة
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 4)
عوتسماة حولون (1-1) هبوعيل كفر قاسم
أبناء يافا (6-2) هبوعيل برديسية
بيتار بيتح تيكفا (1-2) هبوعيل كفر برا
النادي الرياضي تل أبيب (1-1) هبوعيل قلنسوة
هبوعيل كريات أونو (1-0) شمشون أبناء الطيبة
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 4)
شباب رهط (0-4) مكابي نتيفوت
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 4)
هبوعيل عرابة (4-0) سكتسيا معلوت ترشيحا
الأخوة كفر مندا (2-0) بيتار نهريا
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 4)
هبوعيل صندلة (3-7) النادي الرياضي طيرات هكرمل
أخاء بئر المكسور (3-0) النادي الرياضي بردس حنا
مكابي نافيه شعنان (0-3) أبناء كفر قرع
هبوعيل طيرات هكرمل (5-0) اتحاد أبناء باقة
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3)
نادي كرة قدم كفر سميع (0-3) أبناء جديدة المكر
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 3)
شباب أم الفحم (1-1) هبوعيل يافة الناصرة
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3)
نادي كرة قدم أور عكيفا (0-4) مكابي عسفيا
هبوعيل يوكنعام (3-0) أبناء جسر الزرقاء
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 3)
شباب الطيرة (4-0) أبناء قلنسوة
مكابي كفار يونة (1-3) أبناء الطيرة
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 3)
مكابي حورة (3-1) بني يروحام
مكابي أشكلون (9-1) هبوعيل رهط
هبوعيل سديروت (4-0) أبناء كسيفة
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