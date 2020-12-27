أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة هامة من مباراته الخارجية أمام فريق القمة مكابي بيتح تيكفا بعد تعادلهما دون أهداف، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة العليا.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن كافة محاولاته لزيارة شباك الفريق الخصم باءت بالفشل ولم تترجم إلى أهداف.

وأعرب مدرب أبناء سخنين في حديث له عقب المباراة، عن "رضاه من النقطة خصوصًا أنها في مباراة خارجية وأمام فريق قمة"؛ مؤكدا أن "الفريق كان بإمكانه حصد النقاط الثلاث بعدما سنحت أمامه فرصا تهديفية محققة".

وبهذا التعادل رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أن لديه مباراة مؤجلة أمام بيتار القدس.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على بني يهودا يوم الأحد المقبل.