  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 21:50

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة هامة من مباراته الخارجية أمام فريق القمة مكابي بيتح تيكفا بعد تعادلهما دون أهداف، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة العليا.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن كافة محاولاته لزيارة شباك الفريق الخصم باءت بالفشل ولم تترجم إلى أهداف.

وأعرب مدرب أبناء سخنين في حديث له عقب المباراة، عن "رضاه من النقطة خصوصًا أنها في مباراة خارجية وأمام فريق قمة"؛ مؤكدا أن "الفريق كان بإمكانه حصد النقاط الثلاث بعدما سنحت أمامه فرصا تهديفية محققة".

وبهذا التعادل رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أن لديه مباراة مؤجلة أمام بيتار القدس.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على بني يهودا يوم الأحد المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#مكابي بيتح تيكفا
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. بيتح تيكفا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يقع بفخ التعادل أمام وست بروميتش
ليفربول يقع بفخ التعادل أمام وست بروميتش

2020-12-27

غوارديولا يتوّج بجائزة مدرب القرن
غوارديولا يتوّج بجائزة مدرب القرن

2020-12-27

"لاعب القرن": كريستيانو يتفوق على صلاح وميسي
"لاعب القرن": كريستيانو يتفوق على صلاح وميسي

2020-12-27

الأكثر قراءة

الصحّة الإسرائيليّة: أكثر من 5000 إصابة بكورونا الجمعة والسبت

الصحّة الإسرائيليّة: أكثر من 5000 إصابة بكورونا الجمعة والسبت

2020-12-26
حرق شجرتي الميلاد في سخنين: استنكار وإعادة تزيينهما

حرق شجرتي الميلاد في سخنين: استنكار وإعادة تزيينهما

2020-12-26
الجيش الإسرائيلي ينفي التقارير حول انفجار قنبلة بدورية لقواته على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي ينفي التقارير حول انفجار قنبلة بدورية لقواته على الحدود اللبنانية

2020-12-26
مسؤول في الصحة الإسرائيلية يُرجّح: الإغلاق سيستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع

مسؤول في الصحة الإسرائيلية يُرجّح: الإغلاق سيستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع

2020-12-26
الاحتلال يحذّر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة

الاحتلال يحذّر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة

2020-12-26