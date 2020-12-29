الممتازة: فوز لإكسال على الناصرة ونقطة لكفر قاسم وأم الفحم

فاز هبوعيل إكسال في مباراة الديربي على شقيقه أخاء الناصرة بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الكسلاوي، اللاعب خوليو سيزار، بشكل مبكر بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء.

وفي أعقاب الخسارة قدم مدرب أخاء الناصرة، أدهم هادية، استقالته من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الإثنين المقبل، فيما سيستضيف أخاء الناصرة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الجمعة الوشيك.

تعادل خارجي لهبوعيل أم الفحم

عاد فريق هبوعيل أم الفحم بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 افتتح الفريق المضيف باب التسجيل، وفي الدقيقة 76 أدرك اللاعب إيلون إيليميلخ هدف التعادل لصالح الفريق الفحماوي.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره بيتار تل أبيب بات يام يوم الجمعة القادم.

الوحدة كفر قاسم يتعادل سلبيا

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم سلبيا في المباراة التي استضاف بها نظيره هبوعيل القدس، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدرجة الممتازة.

ووصل الفريق القسماوي إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة القادم.