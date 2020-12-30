  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب خلفا لهادية

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 13:23

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب خلفا لهادية
مدرب أخاء الناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

تعاقدت إدارة أخاء الناصرة مع المدرب، تومر كاشتان، ليقود تدريبات الفريق في الدرجة الممتازة خلفا للمدرب أدهم هادية.

وقدم المدرب هادية استقالته من تدريب الفريق النصراوي عقب خسارة مباراة الأمس أمام هبوعيل إكسال وفي أعقاب سلسلة من النتائج السلبية.

ويعتبر المدرب الجديد هو الثالث الذي يشرف على تدريب أخاء الناصرة منذ بداية الموسم الجاري، إذ سبقه أيضًا المدرب نير باركوفيتش.

ومن المتوقع أن يقود كاشتان الفريق النصراوي في مباراته القادمة أمام فريقه السابق الوحدة كفر قاسم بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري.

يذكر أن أخاء الناصرة يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها لغاية الآن.

هذا، وحقق الفريق النصراوي الفوز في 4 مباريات مقابل تعادله في 6 مباريات وخسارته في 7 أخرى منذ بداية الموسم 2020-2021.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أخاء الناصرة
#أدهم هادية
#تومر كاشتان
#الوحدة كفر قاسم
#الدرجة الممتازة

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يوجه صفعة لميلان!
ريال مدريد يوجه صفعة لميلان!

2020-12-30

مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ
مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ

2020-12-30

مدرب برشلونة: افتقدنا لميسي والليغا معقدة للغاية
مدرب برشلونة: افتقدنا لميسي والليغا معقدة للغاية

2020-12-30

الأكثر قراءة

تمديد اعتقال سما عبد الهادي على خلفية حفل مقام النبي موسى

تمديد اعتقال سما عبد الهادي على خلفية حفل مقام النبي موسى

2020-12-29
وفاة المخرج السوري حاتم علي

وفاة المخرج السوري حاتم علي

2020-12-29
أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

2020-12-29
نهلال: تحطم طائرة بدون طيار والجيش الإسرائيلي ينقلها

نهلال: تحطم طائرة بدون طيار والجيش الإسرائيلي ينقلها

2020-12-29
مندلبليت شكل سرا فريق خبراء قانونيين لمناقشة ملفات نتنياهو

مندلبليت شكل سرا فريق خبراء قانونيين لمناقشة ملفات نتنياهو

2020-12-29