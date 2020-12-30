أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب خلفا لهادية

تعاقدت إدارة أخاء الناصرة مع المدرب، تومر كاشتان، ليقود تدريبات الفريق في الدرجة الممتازة خلفا للمدرب أدهم هادية.

وقدم المدرب هادية استقالته من تدريب الفريق النصراوي عقب خسارة مباراة الأمس أمام هبوعيل إكسال وفي أعقاب سلسلة من النتائج السلبية.

ويعتبر المدرب الجديد هو الثالث الذي يشرف على تدريب أخاء الناصرة منذ بداية الموسم الجاري، إذ سبقه أيضًا المدرب نير باركوفيتش.

ومن المتوقع أن يقود كاشتان الفريق النصراوي في مباراته القادمة أمام فريقه السابق الوحدة كفر قاسم بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري.

يذكر أن أخاء الناصرة يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها لغاية الآن.

هذا، وحقق الفريق النصراوي الفوز في 4 مباريات مقابل تعادله في 6 مباريات وخسارته في 7 أخرى منذ بداية الموسم 2020-2021.