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الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 17:59

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم
من مباراة الوحدة كفر قاسم وأخاء الناصرة
عرب ٤٨

فاز فريق الوحدة كفر قاسم في مباراة الديربي أمام شقيقه أخاء الناصرة بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق القسماوي، اللاعب عوز بيرتس، في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وسيحل أخاء الناصرة في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل كفار شليم يوم الجمعة المقبل، في حين سيستضيف الوحدة كفر قاسم نظيره هبوعيل رمات غان في اليوم نفسه.

خسارة خارجية لهبوعيل أم الفحم

خسر فريق هبوعيل أم الفحم مباراته الخارجية أمام بيتار تل أبيب بات يام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، اليوم الجمعة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 أحرز الفريق المضيف هدفه الأول، وفي الدقيقة 80 حسم المباراة لصالحه بهدف ثان في شباك هبوعيل أم الفحم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 21 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته القادمة نظيره هبوعيل العفولة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أخاء الناصرة
#الوحدة كفر قاسم
#الدرجة الممتازة
#هبوعيل أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

الممتازة: فوز كفر قاسم على الأخاء وخسارة لهـ. أم الفحم

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