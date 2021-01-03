أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام بني يهودا

عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة من مباراته الخارجية أمام بني يهودا بعد افتراقهما بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن ختام أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، سباستيان فلاسكيز، بعد مرور 17 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته القادمة نظيره مكابي نتانيا يوم الجمعة المقبل.