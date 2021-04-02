الممتازة: فوز لكفر قاسم وخسارة للأخاء وأم الفحم وإكسال

حقق فريق الوحدة كفر قاسم الفوز في مباراته أمام هبوعيل ريشون لتسيون بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ30 والأخيرة من المرحلة الثانية للدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدف أحرزه اللاعب عوز بيرتس من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 45.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 أضاف اللاعب، سامح مرعب، الهدف الثاني للوحدة كفر قاسم من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 90 سجل اللاعب ألون أزوغي الهدف الثالث للفريق القسماوي.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري، إذ سيخوض مبارياته المتبقية في البلاي أوف السفلي.

هبوعيل إكسال يخسر أمام هـ. رمات هشارون

خسر هبوعيل إكسال مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات هشارون بهدفين مقابل لا شيء، حيث سيكمل مبارياته المتبقية من الموسم في البلاي أوف العلوي.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 30، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 تلقت شباك هبوعيل إكسال هدفا ثانيا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 43 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدرجة الممتازة.

أخاء الناصرة يخسر في الوقت القاتل

تلقى فريق أخاء الناصرة خسارة قاسية في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 افتتح الفريق الخصم باب التسجيل، ثم جاء الرد سريعا من أخاء الناصرة بهدف التعادل بعد دقيقة واحدة، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع حسم الفريق المضيف المباراة لصالحه بهدف ثان.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 39 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، حيث أهدر فرصة الانخراط واللعب في البلاي أوف العلوي.

خسارة خارجية لهـ. أم الفحم

مني فريق هبوعيل أم الفحم بخسارة خارجية أمام هبوعيل نوف هجليل بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ30 والأخيرة قبل مباريات البلاي أوف السفلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح هبوعيل نوف هجليل بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء بواسطة اللاعب، وهيب حبيب الله.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الفحماوي عند 32 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.