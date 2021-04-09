نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 31)

سكتسيا نس تسيونا (1-0) هبوعيل إكسال

هبوعيل العفولة (0-2) هبوعيل أم الفحم

الوحدة كفر قاسم (0-1) هبوعيل كفار شليم

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 18)

شمشون كفر قاسم (2-0) أبناء اللد

هكواح رمات غان (1-2) عيروني كسيفة

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 18)

هبوعيل هرتسليا (1-2) مكابي طمرة

هبوعيل البعينة (1-0) أبناء الفريديس

هبوعيل كفر كنا (1-0) النادي الرياضي الطيرة

أبناء مجد الكروم (0-4) مكابي تسور شالوم

النادي الرياضي دبورية (1-1) هبوعيل مجدال هعيمك

أبناء عرعرة عارة (0-0) هبوعيل حيفا

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-1) هبوعيل باقة الغربية

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 1)

مكابي بيتح تيكفا (1-0) هبوعيل كفر قاسم

عيروني بيت دغان (2-2) أبناء يافا

هبوعيل كريات أونو (4-0) هبوعيل كفر برا

شمشون أبناء الطيبة (2-3) بيتار رمات غان

بيتار بيتح تيكفا (1-3) هبوعيل قلنسوة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 12)

شباب رهط (0-2) النادي الرياضي شيكون هميزراح

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 12)

الأخوة شعب (2-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

هبوعيل عرابة (0-3) شباب طمرة

أبناء الجولان والجليل (4-1) هبوعيل صفد

أبناء كابول (11-0) النهضة الناصرة

أبناء شفاعمرو (4-0) الأخوة كفر مندا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 12)

هبوعيل صندلة (3-1) أخاء بئر المكسور

النادي الرياضي طيرات هكرمل (1-2) أبناء مصمص

هبوعيل عين السهلة (3-1) أخاء إكسال

اتحاد أبناء جت (1-5) أبناء كفر قرع

النادي الرياضي كفر كما (0-5) هبوعيل طيرات هكرمل

هبوعيل رموت منشيه (4-1) اتحاد أبناء باقة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 10)

أبناء البعنة (4-0) هبوعيل شلومي

هبوعيل نهريا (1-1) نادي كرة قدم كفر سميع

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10)

هبوعيل شقيب السلام (5-0) عوتسماة بئر السبع

هبوعيل رهط (5-2) مكابي أشكلون

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 10)

هبوعيل الناصرة (0-1) هبوعيل دالية الكرمل

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10)

هبوعيل يوكنعام (0-4) مكابي عسفيا

أبناء جسر الزرقاء (0-0) مكابي كريات يام

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 10)

نادي كرة قدم كفر قاسم (2-3) مكابي غيفعات شموئيل

أبناء قلنسوة (2-0) شباب الطيرة

أبناء الطيرة (5-4) مكابي كفار يونة