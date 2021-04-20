اختبارات الصعود: تعادل بين الفريق الطيراوي وهـ. كوكب

افترق النادي الرياضي الطيرة وهبوعيل كوكب أبو الهيجاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن اختبارات الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "طيبي طيبي" في الطيرة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الطيراوي بهدف أحرزه اللاعب، نير عزاريا، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 أدرك اللاعب، خالد خلايلة، هدف التعادل لصالح هبوعيل كوكب.

وبهذا التعادل رفع كل من الفريقين رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهما يتنافسان في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية لكسب بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة.

هذا، وسيلاقي الفريق الطيراوي في مباراته القادمة مكابي طمرة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير؛ فيما سيستضيف هبوعيل كوكب نظيره أبناء الرينة في اليوم نفسه.