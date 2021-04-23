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نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 20:57

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
من مباراة الوحدة كفر قاسم (عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 33)

هبوعيل رمات غان (6-0) هبوعيل إكسال

أخاء الناصرة (2-0) هبوعيل أم الفحم

الوحدة كفر قاسم (0-0) هبوعيل بيتح تيكفا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية

شمشون كفر قاسم (0-1) أبناء اللد

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية

مكابي طمرة (0-0) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-1) أبناء الرينة

هبوعيل البعينة (2-4) أبناء الفريديس

أبناء زلفة (0-2) أبناء عرعرة عارة

النادي الرياضي دبورية (0-0) هبوعيل مجدال هعيمك

شباب الطيبة (1-2) هبوعيل باقة الغربية

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"

مكابي بيتح تيكفا (4-2) أبناء يافا

هبوعيل كفر برا (1-7) هبوعيل هود هشارون

هبوعيل قلنسوة (1-2) بيتار رمات غان

بيتار بيتح تيكفا (0-2) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب"

بيتار أشدود (2-4) شباب رهط

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل عرابة (1-0) شباب سخنين

شباب طمرة (1-1) أبناء طوبا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

أبناء مصمص (1-1) هبوعيل بيت شان

أخاء إكسال (2-0) أخاء بئر المكسور

مكابي عرب النجيدات (2-4) مكابي نافيه شعنان

أبناء كفر قرع (1-0) هبوعيل طيرات هكرمل

بيتار حيفا (0-1) اتحاد أبناء باقة

اتحاد أبناء جت (0-1) النادي الرياضي كفر كما

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل

نادي كرة قدم وادي سلامة (1-3) أبناء دير الأسد

النادي الرياضي كفر ياسيف (3-2) بيتار كفر كنا

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية

هبوعيل رهط (0-4) مكابي كريات غات

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 13)

مكابي بركاي (5-1) أبناء جسر الزرقاء

هبوعيل كريات حاييم (1-2) مكابي عسفيا

الدرجة الثالثة – شارون

النادي الرياضي نتانيا (1-1) أبناء الطيرة

أبناء قلنسوة (9-1) بيتار طوبروك

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