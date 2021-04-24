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أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 22:56

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، مباراته الخارجية أمام هبوعيل حيفا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات البلاي أوف السفلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف بعد مرور 40 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية لمعادلة النتيجة، غير أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل الخضيرة يوم السبت المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. حيفا

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