نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 34)

هبوعيل رمات هشارون (0-4) هبوعيل إكسال

هبوعيل أم الفحم (0-1) هبوعيل عكا

هبوعيل العفولة (2-1) الوحدة كفر قاسم

أخاء الناصرة (3-1) هبوعيل رعنانا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية

أبناء اللد (0-0) هبوعيل أزور

شمشون كفر قاسم (3-3) مكابي هرتسليا

هبوعيل أشكلون (0-0) عيروني كسيفة

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية

مكابي طمرة (1-3) أبناء الرينة

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) النادي الرياضي الطيرة

أبناء مجد الكروم (1-3) مكابي تسور شالوم

هبوعيل البعينة (0-1) هبوعيل هرتسليا

أبناء الفريديس (2-2) هبوعيل كفر كنا

هبوعيل باقة الغربية (0-3) هبوعيل مجدال هعيمك

النادي الرياضي دبورية (0-0) هبوعيل حيفا

شباب الطيبة (2-3) أبناء عرعرة عارة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"

أبناء يافا (3-3) هبوعيل كفر قاسم

هبوعيل كفر برا (0-3) بيتار رمات غان

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب"

شباب رهط (2-3) هبوعيل اللد

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"

أبناء طوبا (0-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

شباب كفر كنا (2-0) هبوعيل عرابة

شباب سخنين (2-4) شباب طمرة

أبناء الجولان والجليل (1-0) مكابي يافة الناصرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

النادي الرياضي كفر كما (1-1) بيتار حيفا

هبوعيل رموت منشيه (3-1) مكابي عرب النجيدات

مكابي نافيه شأنان (1-0) اتحاد أبناء جت

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 13)

هبوعيل شلومي (2-6) هبوعيل ترشيحا

هبوعيل نحف (7-1) هبوعيل نهريا

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية

مكابي يروحام (2-0) شباب الهواشلة

هبوعيل سديروت (8-1) هبوعيل رهط

الدرجة الثالثة – شومرون

بيتار كريات آتا (0-5) مكابي عسفيا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 14)

أبناء قلنسوة (2-0) مكابي نتانيا

شباب الطيرة (1-3) أبناء الطيرة