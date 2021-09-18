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أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 22:43

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع
صور من المباراة
عرب ٤٨

خرج سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بنقطة من مباراته البيتية أمام هبوعيل بئر السبع بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل الفريق السخنيني إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل القدس يوم السبت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة أصدرت أمر إغلاق استاد "الدوحة" في وقت سابق من اليوم، قبل أن تتراجع عنه بادعاء وضع لوحات إعلانية الكترونية على جوانب الملعب وهو ما يتناقض مع ترخيص الملعب.

بودكاست عرب 48

#اتحاد أبناء سخنين
#هبوعيل بئر السبع
#الدرجة العليا
#استاد الدوحة

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

أبناء سخنين يتعادل سلبيًا أمام هـ. بئر السبع

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