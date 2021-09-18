الناطق بلسان أبناء سخنين: المباراة أمام هـ. بئر السبع ستقام بموعدها

أكد الناطق بلسان سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، أن المباراة أمام هبوعيل بئر السبع ستقام في موعدها مساء اليوم، السبت.

وجاء ذلك في أعقاب ما صدر عن الشرطة الإسرائيلية بأمر إغلاق استاد "الدوحة" بسبب عدم ملائمته لاستقبال الجمهور من ناحية الأمان؛ على حد تعبيرها.

وادعت الشرطة أنها "أبلغت المسؤولين عن الملعب والفريق بإزالة لوحات إعلانية الكترونية جرى وضعها على جوانب الملعب، باعتبار أنها تخالف ترخيص الملعب أو إصدار ترخيص جديد يتيح وضع اللوحات في المكان".

وأصدرت الشرطة أمر يقضي بإغلاق الملعب في أعقاب عدة توجهات دون أن تلقى أي تجاوب بمعالجة اللوحات الإعلانية؛ حسب ما جاء في بيانها.

وتعقيبا على بيان الشرطة، اكتفى الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، بالرد على أن المباراة ستقام في موعدها؛ سيما بعد تدخل مديرية الدوري في هذا الشأن.

ومما يذكر أن الفريق السخنيني من المقرر أن يستضيف نظيره هبوعيل بئر السبع عند الساعة 17:45 من مساء اليوم، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة العليا.