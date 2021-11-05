نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد؛ وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 11)

هبوعيل بيتح تيكفا (1-0) الوحدة كفر قاسم

هبوعيل ريشون لتسيون (0-1) أخاء الناصرة

أبناء الرينة (2-1) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 9)

بني إيلات (4-1) عيروني كسيفة

هبوعيل كفار شليم (1-2) شمشون كفر قاسم

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9)

هبوعيل هرتسليا (2-0) شباب كفر كنا

النادي الرياضي الطيرة (1-2) مكابي طمرة

هبوعيل حيفا (5-1) شباب الطيبة

أبناء عرعرة عارة (2-3) مكابي تسور شالوم

هبوعيل مجدال هعيمك (2-2) أبناء الفريديس

هبوعيل كفر كنا (2-1) أبناء زلفة

عيروني نيشر (0-0) هبوعيل باقة الغربية

هبوعيل إكسال (0-2) هبوعيل البعينة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 8)

أبناء يافا (3-3) شمشون أبناء الطيبة

هبوعيل محنيه يهودا (2-0) هبوعيل كفر قاسم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 8)

هبوعيل يروحام (1-1) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 8)

هبوعيل صفد (2-0) أبناء طوبا

الأخوة كفر مندا (8-0) أبناء مجد الكروم

أبناء الجولان والجليل (2-0) شباب سخنين

أبناء شعب (2-5) بيتار نهريا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8)

مكابي عسفيا (0-3) مكابي عرب النجيدات

النادي الرياضي كفر كما (1-1) شباب أم الفحم

أبناء مصمص (2-1) النادي الرياضي طيرة الكرمل

هبوعيل صندلة (5-2) أخاء بئر المكسور

هبوعيل دالية الكرمل (2-1) بيتار حيفا

هبوعيل رموت منشيه (1-3) اتحاد أبناء باقة

هبوعيل طيرة الكرمل (1-1) أبناء كفر قرع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 7)

هبوعيل شلومي (1-2) أبناء كفر سميع

أبناء البعنة (2-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

هبوعيل نحف (4-0) هبوعيل نهريا

هبوعيل جت (5-2) نادي كرة قدم وادي سلامة

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 7)

عيروني بيت شيمش (2-3) هبوعيل رهط

النادي الرياضي بئر السبع (2-1) أبناء كسيفة

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 7)

أبناء جسر الزرقاء (9-0) بيتار كريات آتا

اتحاد أبناء جت (0-0) مكابي بركاي

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 7)

هبوعيل أورنيت (13-0) هبوعيل جلجولية

نادي كرة قدم كفر قاسم (6-2) أبناء قلنسوة