أبناء سخنين يسحق ب. القدس بثنائية نظيفة

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، الفوز في مباراته أمام بيتار القدس بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الأول.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة"، وسط حضور الآلاف من مشجعي الأحمر السخنيني.

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بواسطة لاعبه، غاي ملماد، بعد مرور 35 على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 45 حسم اللاعب بيرم كيال المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أبناء سخنين، عبد الله جابر، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل الخضيرة ضمن الدرجة العليا يوم السبت المقبل.