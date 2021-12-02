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إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 16:33

إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر
من المباراة
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم، الخميس، إغلاق ملعب الدوحة في سخنين، بعدما ألغت ترخيصه.

ويعمل الدوري الإسرائيلي على نقل مباريات فريق اتحاد أبناء سخنين إلى ملعب آخر.

وذكر موقع "وان" الإسرائيلي، المتخصّص في أخبار الرياضة، أنّ رخصة الملعب تسمح بشغل 5414 مقعدًا فقط من أصل 7414 مقعدًا في الملعب، بسبب سوء أحوال منصّتي مقاعد. ومع ذلك، جلس عدد كبير من المشجّعين في المنصّتين غير الحاصلتين على ترخيص، خلال مباراة مع فريق "بيتار القدس"، مساء الثلاثاء.

وفي المباراة ذاتها، خصّصت 4414 مقعدًا لمشجّعي فريق اتحاد أبناء سخنين و1000 مقعد لـ"بيتار القدس". "لكنّ عدد مشجّعي ’اتحاد أبناء سخنين’ فاق ذلك بكثير.. بمعنى أنّ الفريق خرق الترخيص".

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في رسالتها للفريق "في 3.8.2021، منحت وزارتنا لسلطة التصريح في سخنين المصادقة على ترخيص ملعب الدوحة. هذه المصادقة كانت مشروطة بحظر استخدام المنصّة الغربية في الجهة الشمالية". مع تكرار ذلك في مناسبتين أخريين في 30.9.2021 و30.11.2021.

وتابعت الوزارة أنّ "من الصور والفيديوهات التي حصلنا عليها رأينا جلوسًا للجمهور في هذه المنصّة بخلاف شروط الترخيص. نعتبر الخرق خطيرًا... وبناءً على ذلك نلغي الترخيص".

وقدّرت الوزارة أن عدد المشجّعين تجاوز السبعة آلاف.

بودكاست عرب 48

#ملعب الدوحة
#سخنين
#اتحاد أبناء سخنين

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