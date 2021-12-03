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بعد إغلاقه: إعادة فتح استاد الدوحة يوم الأحد

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 17:18

بعد إغلاقه: إعادة فتح استاد الدوحة يوم الأحد
جانب من المشجعين في المباراة أمام ب. القدس
عرب ٤٨

أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن إعادة فتح استاد "الدوحة" بعد إغلاقه وإلغاء ترخيصه من قبل وزارة الاقتصاد بحجة خرق الحد المسموح به للجماهير في المباراة الأخيرة أمام بيتار القدس.

وذكر الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، أنه "جرى الاتفاق على إعادة فتح استاد الدوحة يوم الأحد القادم بعد التواصل مع وزارة الاقتصاد".

وأضاف أنه "جرى تفهم احتياجات الفريق والجماهير وعليه حصلنا على مصادقة وتعهد بالدعم من أجل سد احتياجات الاستاد وافتتاح المدرج الجماهيري رقم 4".

ومما يذكر أن رخصة استاد "الدوحة" تسمح بشغل 5414 مقعدا فقط من أصل 7414 مقعدا في الملعب، بسبب سوء أحوال منصّتي مقاعد؛ ومع ذلك حضر عدد كبير من المشجعين في المدرجين غير الحاصلين على ترخيص خلال المباراة أمام بيتار القدس، مساء يوم الثلاثاء.

وفي المباراة نفسها، جرى تخصيص 4414 مقعد لمشجعي أبناء سخنين و1000 مقعد لمشجعي بيتار القدس، لكن عدد مشجعي الفريق السخنيني فاق العدد المسموح به ما اعتبرته وزارة الاقتصاد خرقا للترخيص.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في رسالتها للفريق "في 3.8.2021، منحت وزارتنا لسلطة التصريح في سخنين المصادقة على ترخيص ملعب الدوحة. هذه المصادقة كانت مشروطة بحظر استخدام المنصّة الغربية في الجهة الشمالية". مع تكرار ذلك في مناسبتين أخريين في 30.9.2021 و30.11.2021.

وجاء قرار إغلاق الملعب وإلغاء ترخيصه بعد ليلة احتفالية بالفوز على بيتار القدس بثنائية نظيفة، التي شهدت قمعا من قبل عناصر الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الجماهير بعد خروجهم من الملعب.

بودكاست عرب 48

#استاد الدوحة
#اتحاد أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#الدرجة العليا

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