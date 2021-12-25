خسارة قاسية لأبناء سخنين بعشرة لاعبين

مني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بخسارة قاسية أمام مكابي حيفا بنصف دزينة من الأهداف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الأول.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة على استاد "نتانيا"، بسبب إغلاق استاد الدوحة بادعاء خرق ترخيصه ودخول مشجعين أكثر من العدد المسموح به في المباراة أمام بيتار القدس.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بثلاثية نظيفة أحرزها في الدقائق 12 و14 و45، وخلال مجريات الشوط الثاني تلقت شباك أبناء سخنين 3 أهداف أخرى في الدقائق 50 و68 و83.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أبناء سخنين، مروان كبها، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 22 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل بئر السبع يوم الأحد القادم.