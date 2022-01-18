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الفريق السخنيني يفك ارتباطه بالمدرب ميمار

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 17:02

الفريق السخنيني يفك ارتباطه بالمدرب ميمار
المدرب شارون ميمار
عرب ٤٨

أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، اليوم الثلاثاء عن الاستغناء عن خدمات المدرب، شارون ميمار.

وذكر الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، أنه "جرى الاتفاق على فك الارتباط بالمدرب بعد اجتماع عقد بين الطرفين اليوم".

وثمنت إدارة الفريق ما قدمه المدرب على مدار الفترة الماضية، وتمنت له التقدم والنجاح في مسيرته التدريبية.

وجاءت استقالة المدرب بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق، وآخرها المباراة أمام مكابي نتانيا بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل أبناء سخنين المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.

وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته القادمة نظيره النادي الرياضي أشدود يوم الأحد المقبل.

بودكاست عرب 48

#الفريق السخنيني
#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا

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