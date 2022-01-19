الفريق السخنيني يتلقى نبأ سارا

تلقى سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، نبأ سارا بخصوص ملعبه البيتي "الدوحة" الذي أغلق من قبل الشرطة ووزارة العمل في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بعدما زف رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، بشرى إعادة فتح استاد "الدوحة"، اليوم الأربعاء.

وذكر أبو ريا في بيان له "نعلمكم أنه بعدما اجتزنا كل العقبات، تلقينا اليوم بفضل الله موافقة كافة الجهات المختصة على افتتاح الملعب والمصادقة عليه".

ودعا الجمهور إلى حضور مباراة الفريق البيتية يوم الأحد القادم، ومساندة الفريق ودعمه كما يليق به وكما يليق بسخنين وأهلها.

وتوجه أبو ريا بالشكر لكل من ساهم في إتمام العمل، وخصّ بالشكر إدارة الملعب وأصحاب المهن وتحية خاصة لإدارة الفريق.

وختم بالقول "سنبقى داعمين لفريق الاتحاد، ونحن واثقون بأن الفريق سيجدد سلسلة الانتصارات ويعود قريبا إلى أعلى المراتب".