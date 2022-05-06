الدرجة العليا: صعود تاريخي لأبناء الرينة وتبخر حلم كفر قاسم

حقق فريق أبناء الرينة صعودا تاريخيا إلى مستوى الدرجة العليا بعد فوزه في مباراته الأخيرة هذا الموسم على هبوعيل أم الفحم بهدفين نظيفين، مساء اليوم الجمعة.

وجاء هذا الصعود بعد موسم واحد فقط للفريق الريناوي في الدرجة الممتازة، التي صعد إليها بعد انقضاء موسم 2020-2021.

وجرت أحداث المباراة على استاد "غرين" في نوف هجليل، وسط حضور جماهيري كبير.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أبناء الرينة بهدف أحرزه اللاعب خوليو سيزار في الدقيقة 37، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 حسم اللاعب أمير عجايب المباراة بهدف ثان لصالح أبناء الرينة.

وبهذا الفوز اختتم أبناء الرينة موسمه في صدارة الدرجة الممتازة برصيد 64 نقطة، ليرفع من تمثيل المجتمع العربي في الدرجة العليا إلى جانب اتحاد أبناء سخنين.

خيبة أمل قسماوية

الفريق القسماوي يهدر حلم الصعود

وفي سياق متصل، أهدر فريق الوحدة كفر قاسم حلم الصعود إلى الدرجة العليا بعد تعادله أمام هبوعيل كفار سابا بهدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ افتتح الفريق الخصم باب التسجيل في الدقيقة 29، ثم أدرك الوحدة كفر قاسم هدف التعادل في الدقيقة 34.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 سنحت فرصة لحسم المباراة من قبل الفريق القسماوي بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالحه، غير أنها لم تترجم إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وكان يترتب على الفريق القسماوي الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل حسم الصعود، إذ أن النتيجة لكانت لصالح الفريق المطارد له سكتسيا نس تسيونا الذي حقق الفوز في مباراته وتمكن من انتزاع وصافة الدوري.

وتراجع الوحدة كفر قاسم إلى المركز الثالث برصيد 61 نقطة، وقد خسر مقعده بسبب أفضلية سكتسيا نس تسيونا من الناحية التهديفية.