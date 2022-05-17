جمهور أبناء سخنين يتجند لسد الغرامة المالية: "حملة شرسة وعنصرية"

أطلقت رابطة مشجعي اتحاد أبناء سخنين "أولتراس سخنين" مساء اليوم، الثلاثاء، حملة تبرعات للفريق في أعقاب الغرامة المالية الباهظة التي فرضتها مديرية الدوري بقيمة 250 ألف شيكل.

وجاء تغريم الفريق السخنيني عقب عدم إقامة المباراة التي كان من المقرر أن يستضيف فيها نظيره مكابي حيفا يوم أمس، الإثنين، بسبب نقص في عدد حراس الأمن.

وأخطرت مديرية الدوري إدارة أبناء سخنين بأنها ستقوم بخصم المبلغ من الأموال المستحقة للفريق منها، بالإضافة إلى تجميد تحويل الأموال إلى الفريق حتى فحص كافة الأضرار الناجمة من عدم إقامة المباراة كما تعويض المشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر المباراة؛ على حد تعبير مديرية الدوري.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا مؤتمرا صحافيا صباح غد، الأربعاء، لتعقب على عدم إقامة المباراة ومحادثاتها مع مديرية الدوري قبل ذلك.

وذكرت رابطة مشجعي أبناء سخنين عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه "مع الاتحاد أكثر من أي وقت مضى، النظرة الفوقية والاستعلائية الإسرائيلية تأخذ ذروتها هذه الأيام، هناك من ينادي ويقول إنه آن الأوان لتربية الوسط العربي وهناك من يقول إنه لا مكان للرياضة في الوسط العربي ويجب إغلاق الفرق العربية، وهناك من يقول إنه لا حل مع العرب فهذه حضارتهم".

وأضافت "الأمر ليس له أي علاقة بأحداث الأمن إنما هم كما تعودنا عليهم يستغلون أي فرصة لبخ سمهم وحقدهم تجاه العرب، انظروا كيف يحرضون ضد الطلاب العرب في الجامعات والعمال العرب في أماكن عملهم والآن عادت الحملة الشرسة من جميع الأقطاب ضد الاتحاد".

وتابعت "ردا على هذه الحملة العنصرية ستبدأ حملة تبرعات لأبناء سخنين لتسديد الغرامة المالية الخيالية التي فرضت على الفريق، وعليه نطلب من كل مشجع ومحب للاتحاد أن يقوم بتحويل مبلغ بقيمة 200 شيكل لحساب بنك الفريق".

إلى ذلك، طالب النائب في القائمة المشتركة، أيمن عودة، وزير الثقافة والرياضة بالتدخل لإلغاء الغرامة المبالغ بها على فريق اتحاد أبناء سخنين.

وأكد عودة أن "فريق سخنين ومشجعيه يشعرون خصوصا بالنصف سنة الأخيرة أنهم مستهدفون خاصة من قبل الشرطة، وأنا شخصيا كمتابع وشاهد أوافقهم هذا الشعور".

ورأى أن "هذه العقوبات المستهجنة هي استهداف واضح لفريق اتحاد أبناء سخنين من شأنها أن تعرقل صعوده الشجاع وإنجازه العظيم".