أبو يونس يستقيل من أبناء سخنين: "ظروف صعبة والبلدية تجلس على دكة الاحتياط"

قدم رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس، استقالته من إدارة الفريق قبيل بدء غمار الموسم الكروي الجديد 2022-2023 في الدرجة العليا.

وتأتي استقالة أبو يونس بعدما بدأ الفريق السخنيني استعداداته للموسم الجديد في كأس التوتو، إذ خاض 3 مباريات آخرها أمام هبوعيل كريات شمونة أمس، الثلاثاء، حيث خرج منها بنتيجة التعادل بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن يستهل أبناء سخنين مبارياته في الدوري أمام مكابي حيفا يوم 20 آب/أغسطس الجاري.

وعقب أبو يونس على قرار استقالته من الفريق السخنيني، في حديث لـ"عرب 48" بالقول إن "قراري بالاستقالة نهائي وهناك عدة أسباب اجتمعت مع بعضها إلى جانب الضغوطات التي أواجهها لوحدي من أجل تحضير فريق ليكون ندا لباقي الفرق المنافسة".

وبرر استقالته بالقول إن "بلدية سخنين هي أحد أسباب استقالتي من الفريق، باعتبار أنها لم تقدم شيئا له ويمكن القول إنها تجلس على دكة الاحتياط".

وأضاف أن "المشاكل تراكمت والاستقالة لم تكن وليدة اليوم، إذ جاءت بعد التفكير مليا في القرار في ظل الظروف التي أعيشها في الفريق، ومع الأسف هناك من يتفرجون ويطالبون بتعاقدات مع لاعبين وهم لا يدركون أن جلب أي لاعب يقابله مئات آلاف الشواكل".

ورأى أن "الفريق بوضعية ممتازة ويضم لاعبين ممتازين باستطاعتهم تحقيق نتائج طيبة للفريق حتى تكون له كلمة قوية في الدرجة العليا، ومن هنا أدعو رجال الأعمال وكل من تهمه مصلحة أبناء سخنين أن يلتفوا من حول الفريق ودعمه".

وختم أبو يونس بالقول إنني "لن أعود عن قرار استقالتي، وعلى الجميع أن يتحمل نتائج ذلك".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، على أن نقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.