مدير هـ. أم الفحم: إلغاء مباراة الفريق في نوف هجليل قرار عنصريّ

قررت بلدية نوف هجليل، اليوم الأحد، إلغاء مباراة فريق هبوعيل أم الفحم، في ملعب "غرين"، التابع لها، "وذلك لزعمها أن جماهير هبوعيل أم الفحم، أطلقت هتافات غير لائقة، وأنها لم تحترم النشيد الوطني الإسرائيلي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام هبوعيل العفولة، يوم الخميس الماضي.

وادعت بلدية نوف هجليل، عدم احترام الجماهير، للنشيد، وعليه اتخذت قرارًا بإلغاء المباراة، علما بأنها كانت قد اتفقت مع إدارة فريق هبوعيل أم الفحم، على إجراء مباراتين في الملعب الذي يقع في مدينة نوف هجليل.

وفي تعقيبه على قرار إلغاء المباراة، قال مدير فريق هبوعيل أم الفحم أحمد أبو العم لـ"عرب 48"، إن "القرار عنصري بامتياز، إذ أنه من غير الممكن إلغاء مبارتين للفريق، بسبب توجه رئيس بلدية العفولة إلى بلدية نوف هجليل، بسبب ادعاءات من قبل الفرق والجماهير، هذا القرار عنصري بامتياز".

وقال أبو العم: "كنا نظن أن بلدية العفولة هي الأكثر عنصرية، لكن اليوم نرى أن بلدية نوف هجليل وأعضاءها انزلقوا إلى مستويات متدنية أكثر، إذ أننا نأمل أن لا تنضم جهات أخرى وتقوم بالذي قامت به بلدية نوف هجليل، لأن هذه الأمور خطيرة جدًا، خاصةً في الرياضة، وهذه القرارات تدمّر التعايش الذي يدّعونه".

وأضاف أبو العم أن "التعزيزات (كالتوقيع مع لاعبين جدد) التي قمنا بها في فريق هبوعيل أم الفحم، تخيف الكثير، وهناك من يضع أمامنا العديد من العراقيل لمنع فريق أم الفحم الصعود إلى الدرجة العليا، ومن بين الذين يتخوفون، السياسيون، إذ أنه تارة يطل علينا عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير... واليوم، قرار بلدية نوف هجليل".

وختم أبو العم كلامه بالقول إن "فريق هبوعيل أم الفحم، إدارة ولاعبون وجمهور؛ قوي ولا يمكن كسره مهما حاولت كل الجهات، وسنستمر بقوة حتى نصل إلى الدرجة العليا".