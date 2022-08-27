أبناء سخنين يستهل الدوري بالقدم اليمنى

حقق فريق اتحاد أبناء سخنين مساء اليوم، السبت، فوزا خارجيا على هبوعيل تل أبيب بهدفين نظيفين، في مستهل مبارياته بالدرجة العليا في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة بواسطة لاعبه نيكولاي كاردوسو، ثم في الدقيقة 33 عاد اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني ليحسم المباراة من خلاله لصالح فريقه.

ووصل لاعبو أبناء سخنين إلى عدة فرص تهديفية أخرى خلال مجريات المباراة والشوط الثاني، إلا أن الحظ لم يحالفهم في زيارة شباك الفريق الخصم مرة أخرى.

وبهذا الفوز حصد أبناء سخنين النقاط الكاملة في باكورة مبارياته بالدوري الأول، في الوقت الذي خاضت فيه باقي الفرق المنافسة جولة ثانية هذا اليوم.

وكان من المقرر أن يلاقي الفريق السخنيني في الجولة الأولى نظيره مكابي حيفا، بيد أنه جرى تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأخير في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل حيفا يوم 3 أيلول/سبتمبر القادم.