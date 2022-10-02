أبناء سخنين يهزم نس تسيونا بهدفين نظيفين

ألحق فريق اتحاد أبناء سخنين الخسارة بضيفه سكتسيا نس تسيونا بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور 2500 مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، جاي ملماد، في الدقيقة 43.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 85 حسم اللاعب، بيرم كيال، المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

وسيلاقي الفريق السخنيني في مباراته القادمة نظيره هبوعيل القدس يوم السبت المقبل في الدوري الأول.

وأعلن اتحاد أبناء سخنين، الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب، محمد عواد، من أجل تعزيز خط الهجوم.