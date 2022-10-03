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أبناء الرينة يُسقط ب. القدس ويحقق فوزه الأول بالدوري

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 22:35

أبناء الرينة يُسقط ب. القدس ويحقق فوزه الأول بالدوري
لاعبو ومشجعو أبناء الرينة يحتفلون بالفوز
عرب ٤٨

اكتسح فريق أبناء الرينة نظيره بيتار القدس بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة العليا، مساء الإثنين.

وجرت أحداث المباراة على استاد "بلوفيلد" في تل أبيب، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ افتتح بيتار القدس التسجيل بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 45 جاء هدف ذاتي ليمنح الفريق الريناوي هدف التعادل.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أضاف اللاعب، أسامة خلايلة، الهدف الثاني لأبناء الرينة، وفي الدقيقة 66 عاد الفريق الخصم النتيجة، وفي الدقائق القاتلة تمكن أبناء الرينة من حسم المباراة بهدف ثالث أحرزه اللاعب لؤي حلف.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق الريناوي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، إذ لم ينجح اللاعب أسامة خلايلة من ترجمتها إلى هدف.

ويعتبر هذا الفوز الأول لأبناء الرينة الذي يخوض موسمه الأول في الدرجة العليا، إذ رفع رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

وتعادل أبناء الرينة حتى الآن في 3 مباريات وخسر في مباراتين أخريين.

وسيستضيف أبناء الرينة في مباراته القادمة نظيره مكابي حيفا يوم السبت المقبل.

بودكاست عرب 48

#أبناء الرينة
#بيتار القدس
#الدرجة العليا
#مكابي أبناء الرينة

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