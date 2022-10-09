أبناء الرينة يهزم بطل الدوري مكابي حيفا

ألحق فريق أبناء الرينة الخسارة بنظيره بطل الدوري بالموسم الماضي، مكابي حيفا، بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "غرين" في نوف هجليل، وسط حضور نحو 5 آلاف مشجع.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الريناوي بعد مرور 40 دقيقة على بداية اللقاء بواسطة اللاعب، شلومي أزولاي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد أحد لاعبي مكابي حيفا بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 37.

ويعتبر هذا الفوز الثاني للفريق الريناوي منذ بداية الموسم، وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة على بيتار القدس بثلاثية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع أبناء الرينة رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.