رئيس إدارة أبناء سخنين: حصلنا على دعم مادي قطري في ظل أزمة الفريق

أبو يونس: "الدعم جاء من أجل دعم الفريق ماديا في ظل الأزمة المالية التي يمر بها، علمًا أن الأزمة المالية تفوق المبلغ الذي حصلنا عليه وبالتالي هو لا يحل الأزمة الموجودة لكنه مع ذلك يسهل علينا إنهاء الموسم".

أكد رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس، أن الفريق حصل اليوم، الأربعاء، على مبلغ بقيمة 2.2 مليون دولار من قطر كدعم للفريق في ظل الأزمة المالية التي يمر بها.

وجاء دعم قطر للفريق السخنيني بعد زيارتين قام بهما أبو يونس إلى الدوحة واجتماعه بمسؤولين ورجال أعمال بغية الحصول على دعم مالي، إذ كانت الأولى خلال بطولة كأس العالم والأخرى قبل أسبوعين.

واستهل أبو يونس حديثه لـ"عرب 48" بالقول إن "المبلغ الذي حصلنا عليه من قطر جاء لدعم الفريق من ناحية مادية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها، سيما في ظل العقوبات الباهظة والمجحفة التي يتم فرضها علينا من قبل محكمة الطاعة بخلاف ما نراه مع باقي الفرق الأخرى".

أبو يونس خلال تواجده في قطر

وأضاف أن "العقوبة الأخيرة التي تم فرضها وشملت خوض مباراتين خارج استاد الدوحة وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل وخصم نقطة مع وقف التنفيذ، أثبتت أن فريق أبناء سخنين مستهدف دائما بعد هذه العقوبة المجحفة والتي لا نستحقها مقارنة مع المخالفات التي تكون في ملاعب أخرى".

وأشار أبو يونس إلى أن "المبلغ الذي جرى تحويله من قطر لم يأت من أجل بناء استاد جديد كما تم التداول له، إنما من أجل دعم الفريق ماديا في ظل الأزمة المالية التي يمر بها، علمًا أن الأزمة المالية تفوق المبلغ الذي حصلنا عليه وبالتالي هو لا يحل الأزمة الموجودة لكنه مع ذلك يسهل علينا إنهاء الموسم بالشكل المطلوب".

وتابع أن "زيارتي الأولى لقطر كانت خلال المونديال والأخرى قبل أسبوعين، حيث اجتمعت هناك بوزير الرياضة والشباب ومسؤولين ورجال أعمال آخرين، إذ استعرضنا أمامهم وضع الفريق والمشاكل التي نواجهها وبناء عليه طلبنا دعما بقيمة نحو 3 ملايين دولار، وقد لقينا تجاوبا وجرى تحويل مبلغ 2.2 مليون دولار وبدورنا نثمن ونقدر هذا التجاوب والدعم من جانب قطر".

وأكمل أبو يونس "نأمل أن يكون استمرارية في دعم الفريق من جانب قطر، علمًا أن هناك اتفاق لمواصلة الدعم من حيث بناء الملعب وما إلى ذلك والتي لا يمكن التطرق إليها في هذه المرحلة".

وبيّن أن "هذا الدعم جاء في غياب الدعم من جانب بلدية سخنين، وهذه إحدى المشاكل التي نعاني منها سيما وأن جمهورنا متعطش للنجاحات ولا بد من دعم الفريق من أجل هذه الغاية".

وختم أبو يونس بالقول "لست راضيا عما حققه الفريق هذا الموسم، إذ كانت أنظارنا نحو المنافسة في البلاي أوف العلوي، ومع ذلك تبقى أمامنا 5 مباريات ونحن نسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكن".

ومما يذكر أن الفريق السخنيني يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري (المركز الثاني في البلاي أوف السفلي) برصيد 32 نقطة، وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن صدارة البلاي أوف السفلي مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.