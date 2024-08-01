بطولة قطر: الريان يضم دافيد غارسيا

باشر نادي الريان القطري بالاستعداد لتسجيل ظهوره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل، كما يستهل مشواره في الدوري بمواجهة أم صلال في 9 آب/ أغسطس الجاري.

تعاقد الريان القطري مع قلب الدفاع الإسباني، دافيد غارسيا، قادماً من أوساسونا بعقدٍ لثلاثة مواسم حتى صيف 2027، وفقاً لما ذكره النادي اليوم، الخميس، في بيان.

وتُعدّ هذه الصفقة الثانية للريان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد ضمّه لاعب الوسط البلجيكي جوليان دو سارت لثلاثة مواسم حتى 2027.

وبدأ غارسيا (30 عاماً) مسيرته الكروية عام 2012 مع أوساسونا، وتدرّج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018.

خاض 305 مباراة مع أوساسونا في جميع المسابقات وسجل 15 هدفاً كما صنع 3 تمريرات حاسمة.

ومثّل غارسيا منتخب بلاده في ثلاث مباريات في تصفيات كأس أوروبا التي توّج "لا روخا" بلقبها في ألمانيا.

وتولّى السويدي بويا إسباغي، مهمة تدريب الريان، بدلاً من البرتغالي ليوناردو غاريم الذي فسخ عقده مع النادي بعد موسم واحد.

ويستعد الفريق القطري لتسجيل ظهوره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل، كما يستهل مشواره في الدوري بمواجهة أم صلال في 9 آب/ أغسطس الجاري.