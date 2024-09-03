إطلاق سراح كافة المعتقلين من مشجعي اتحاد أبناء سخنين

تم الإفراج اليوم، الثلاثاء، بشكل نهائي عن كافة المعتقلين من مشجعي أبناء سخنين بعد جلسة الاستئناف في المحكمة.

أُطلق، اليوم الثلاثاء، سراح كافة المعتقلين من مشجعي اتحاد أبناء سخنين وعددهم سبعة، بينهم قاصر، والذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية بعد الإعتداء العنصري والمُبيّت والمُخطط الذي تعرضوا له في مبارة فريقهم مساء أول من أمس الأحد.

وعقد، اليوم، مؤتمر صحفي لرئيس إدارة اتحاد سخنين حول أحداث مباراة الفريق ضد هبوعيل بئر السبع.

وهاجمت جماهير فريق "هبوعيل بئر السبع"، مساء الأحد، قبيل بدء المباراة، جماهير اتحاد أبناء سخنين، بذريعة أنهم "شوّشوا" على النشيد الوطني الإسرائيلي.

وقال النائب المحامي يوسف العطاونة، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الإفراج بشكل نهائي عن كافة المعتقلين من مشجعي أبناء سخنين بعد جلسة الاستئناف. هذا الاعتقال منذ البداية كان اعتقالاً تعسفيًا ظالمًا، ولم يكن له أي أساسٍ لا منطقي ولا قانوني، فهؤلاء الشباب تعرضوا لاعتداء عنصري مُخطط له مُسبقًا، وكان حريًا بالشرطة منع الاعتداء عليهم وحمايتهم واعتقال من خططوا وقاموا بالاعتداء".

وأضاف أن "الشرطة تُنفذ أجندة وزيرها الفاشي والفاشل وتنحاز بشكلٍ واضحٍ لتطرف وبلطجة وزيرها. سنتابع مجريات الأمور في هذه القضية لإظهار الحقيقة الكاملة. ولاتحاد أبناء سخنين ومشجعيه أوجه تحية الإجلال والإكبار، وأشدّ على أياديكم، ولكم كل الدعم والحب والتقدير. كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لطاقم المحامين الذين ترافعوا عن المعتقلين وبذلوا جهوداً جبارة من أجل الإفراج عنهم. محامون من خيرة أبناء جلدتنا ومن ملح هذه الأرض لهم كل تحية الاحترام والتقدير: المحامي محمد أبو صبيح، والمحامي ناصر العطاونة، والمحامي علي أبو لبن، والمحامي تامر أسدي، والمحامي درويش ناشف، والمحامي جمال حمود".