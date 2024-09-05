أبو شحادة يطالب فيفا وويفا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنصرية في الدوري الإسرائيلي

على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة كرة القدم في الدوري الإسرائيلي بين فريقيّ "اتحاد أبناء سخنين" و"هبوعيل بئر السبع"، حيث تعرض لاعبو ومشجعو فريق "أبناء سخنين" لاعتداءات جسدية من قبل أكثر من 150 مشجعًا متطرفًا لفريق "هبوعيل بئر السبع"، ناشد سامي أبو شحادة - رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بالتحرك بشكل عاجل لمواجهة العنصرية المتفشية في الملاعب الإسرائيلية.

وبحسب نصّ الرّسالة العاجلة فإنه خلال هذه أحداث الاعتداء على "أبناء سخنين" دخل مشجعو "هبوعيل بئر السبع" الملعب وهم يحملون العصي وهاجموا لاعبي ومشجعي فريق "أبناء سخنين" دون أي تدخل يذكر من قوات الشرطة الإسرائيلية أو الأمن الخاص بالمعلب.

سامي أبو شحادة

وأضاف أبو شحادة في رسالته أن "هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد موجة التحريض العنصري في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، المدعومة من قبل أكثر من 65 قانونًا تمييزيًا ضد المواطنين العرب، وتحت تأثير الخطاب الحكومي المتطرف".

وطالب أبو شحادة في رسالته الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) "بـ"إرسال مراقبين دوليين لحضور مباريات الفرق الفلسطينية في الدوري الإسرائيلي لتوثيق هذه الممارسات العنصرية، وتقديم توصيات عملية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة اللاعبين والمشجعين الفلسطينيين وتجعل الملاعب الإسرائيلية مكانًا غير آمن لهم".