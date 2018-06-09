صلاح يتحدث عن المونديال واللحظة الأسوأ بمسيرته

تحدث النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، عن أسوأ لحظة مرت عليه في مسيرته كما تطرق إلى المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، خلال حوار مع إحدى الصحف الإسبانية.

وأكد صلاح أن "إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه، ليفربول، أمام ريال مدريد، والتي أجبرته على مغادرة الملعب، كانت اللحظة الأسوأ في مسيرته".

وقال صلاح خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ "مغادرة الملعب في نهائي "التشامبيونز" كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي".

وتعرض أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف البريمييرليغ في الموسم المنقضي بـ32 هدفًا، لإصابة قوية في الكتف إثر كرة مشتركة مع سيرجيو راموس، قائد الميرينغي، ليغادر الملعب بعد 30 دقيقة فقط.

وكانت النتيجة حينها سلبية بين الفريقين، ليتمكن الفريق الملكي بالشوط الثاني من السيطرة على الأمور، والفوز بنتيجة 3-1 متوجًا بلقبه الثالث على التوالي والـ13 في تاريخه.

وعقب المباراة، انهالت التعليقات الغاضبة من الجماهير المصرية بصفة خاصة، والمحبة لصلاح بصفة عامة، على مدافع الريال ومنتخب إسبانيا، متهمة إياه بتعمد إصابته.

وحول هذه النقطة، أكد صاحب الـ25 عامًا، أن "كل ما كان يفكر فيه في تلك اللحظة، هو إمكانية فقدان الحلم الأكبر الذي كان يقاتل من أجله، وهو المشاركة في مونديال روسيا".

وأوضح "فكرت في أنني قد أغيب عن المونديال، الأمر كان مدمرًا بالنسبة لي".

المشاركة في المونديال

وحول وصول مصر لكأس العالم قال "هذه المرة الأولى التي نصل فيها بعد 28 عامًا وهو أمر غير عادي، ورغم أننا حققنا أمم أفريقيا 3 مرات متتالية، إلا أننا لم ننجح في الصعود لكأس العالم، لذلك من الرائع التأهل حاليًا".

وأضاف "أعتقد أننا فريق عظيم، ونملك مدربًا رائعًا مثل هيكتور كوبر، نحن نريد التأهل إلى الدور الثاني، والظهور بشكل جيد في البطولة".

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى مع السعودية وأوروغواي وروسيا، وتلعب المباراة الأولى مع أوروغواي يوم 15 حزيران/يونيو الجاري.

وأردف نجم الريدز "أريد مساعدة مصر للتأهل بتسجيل الأهداف، وتقديم الأفضل خلال المباريات".

وحول نقاط القوة في منتخب مصر، قال صلاح "نحن مجموعة تلعب بصورة مختلفة مع كوبر عن المدرب السابق شوقي غريب، ولدينا نفس الهدف بمساعدة منتخب بلادنا، لكن لا أستطيع قول نقطة قوة واحدة".

دور كوبر

وعن شخصية هيكتور كوبر، رد صلاح "هو مدرب جيد ولديه خبرة كبيرة، لقد نجح في تطوير أداء منتخب مصر وليس من الصعب القول بأنه مدرب جيد وشخص جيد أيضًا".

وتابع أفضل لاعب في قارة أفريقيا "كوبر ساعدني فنيًا على أن أدافع بصورة أفضل، كما وجد طريقة مختلفة من أجل تسهيل الأمور علي هجوميًا وأعتقد أنني تحسنت معه".

صناعة التاريخ

وبشأن الضغوطات المنتظرة في روسيا، قال النجم المصري "الضغط كان التأهل للمونديال، ونريد حاليًا صناعة التاريخ، وتحقيق شيء مختلف، لا نريد المشاركة في 3 مباريات فقط".

وحول احتمالية مواجهة إسبانيا في دور الـ16، قال نجم الريدز "ربما نواجه إسبانيا أو البرتغال.. لاروخا منتخب عظيم ومن الصعب اللعب ضدهم لكن لا نعرف ماذا سيحدث".