فاران: سنفعل كل شيء لحصد كأس العالم

أبدى اللاعب الفرنسي، رافاييل فاران، سعادته بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو.

وقال فاران، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أنا بخير في ريال مدريد، أحظى بثقة النادي كما أن عقدي ممتد حتى عام 2022، لذلك كل شيء يسير على ما يرام وآمل أن يدوم ذلك لفترة طويلة".

وأضاف "أشعر بالإرهاق بعد نهاية الموسم لكنه أمر طبيعي، لم ألعب أول مباراتين خلال التحضيرات مع المنتخب لأنني بحاجة إلى أخذ استراحة".

وعن انتقاد أسلوب لعبه مع المنتخب الفرنسي، قال "يجب أن يكون لديهم معلومات يومية حول ما يحدث في الخارج لأن الأخبار لا تتوافق دائمًا مع ما يحدث بالفعل، ثم بعد ذلك الأمر متروك لي لتسجيل ثنائية في نهائي كأس العالم لتغيير رأيهم".

وواصل "بمجرد أن تبدأ بطولة كأس العالم سنحاول أن نفوز بها، سنفعل كل شيء، ونعلم أن الأمر سيكون صعباً للغاية لكن يجب أن نؤمن بأنفسنا في البداية".

وتابع مدافع الديوك "الخبرة هي الشيء المفقود في منتخب فرنسا، في ريال مدريد نعرف بعضنا بشكل مثالي، لن أقول إننا نلعب بأعين مغلقة لكننا نعرف بالضبط أين يوجد الزميل وإلى أين سيتحرك".

وأردف "نحن بحاجة إلى 23 قائدا في المنتخب، أنا لدي شخصيتي وأحمل خبرتي، أتحدث كثيرا قبل المباريات ومع الشباب الذين وصلوا حديثا، ويمكنني أيضا أن أوفر الهدوء في الأوقات الصعبة وهذا أمر أساسي".

وعن رحيل مواطنه زيدان عن ريال مدريد، قال "زيدان أخبرنا بقراره قبل المؤتمر الصحفي من خلال رسالة بعثها إلى كل لاعب، كنا في حالة دهشة وحزن، ولكن طالما أنه اتخذ هذا القرار فقد قارن بين الإيجابيات والسلبيات وعلى أي حال ما فعله كان مذهلا".

واختتم "ربما رأى زيدان الأشياء وشعر بها، إنه مدرب حساس للغاية تجاه سلوك اللاعبين لذلك حين قال إنه يجب التغيير أعتقد أن هناك بعض الحقيقة".