مونديال 2018: منتخب الأرجنتين يختار بديل لانزيني

اختار مدرب منتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، لاعبا ليحل مكان مانويل لانزيني في قائمة "التانغو" النهائية لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم اختيار إنزو بيريز لاعب ريفر بليت، ليحل مكان لانزيني، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال تدريبات منتخب التانغو استعدادًا للمونديال.

وكان سامباولي يفاضل خلال الفترة الماضية بين الثنائي بيريز وجيدو بيزارو لاعب وسط فريق إشبيلية.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين يقع بالمجموعة الرابعة، برفقة منتخبات إيسلندا، كرواتيا ونيجيريا.