مونديال 2018: نجوم الرقم 10

تتجه الأنظار في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو، نحو اللاعبين الذين سيرتدون القميص رقم 10 مع منتخبات بلادهم.

ويعتبر القميص رقم 10 ميزة خاصة للاعب الذي يرتديه مع فريقه أو منتخب بلاده، وسيكون الأمر أكثر تميزا عندما يرتديه في بطولة كأس العالم 2018، وهناك 32 لاعبا سيرتدون القميص رقم 10 ومن بينهم أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

ليونيل ميسي

يتصدر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أبرز النجوم التي ستحمل الرقم 10 في مونديال روسيا، وهو قائد المنتخب الأرجنتيني ويلعب مباراته الأولى أمام أيسلندا.

نيمار دا سيلفا

ثاني أفضل من سيحمل القميص رقم 10 في بطولة كأس العالم، يلعب مع المنتخب البرازيلي وهو رابع أفضل هدافي منتخب "السامبا"، سيلعب مباراته الأولى أمام سويسرا.

مسعود أوزيل

نجم منتخب ألمانيا الذي يحمل القميص رقم 10 منذ سنوات، وسيكون حاضرا مع منتخب "المانشافت" في المونديال الروسي ويخوض المواجهة الأولى ضد منتخب المكسيك.

كيليان مبابي

واحد من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم حاليا، يلعب مع المنتخب الفرنسي وسيكون له شأن كبير في بطولة كأس العالم، يفتتح مشواره المونديالي بالقميص رقم 10 ضد منتخب أستراليا.

محمد صلاح

سيكون النجم المصري محمد صلاح أحد نجوم بطولة كأس العالم، ويضاف إلى ذلك ارتداؤه القميص رقم 10 مع منتخب الفراعنة، من المحتمل غيابه عن المباراة الأولى أمام أوروغواي وسيلعب المواجهة الثانية أمام روسيا.

ساديو ماني

واحد من أسرع لاعبي كأس العالم دون شك، وهو أحد أبرز هدافي فريق ليفربول الإنجليزي في موسم 2017-2018، سيرتدي ماني القميص رقم 10 مع المنتخب السنغالي منذ المباراة الأولى أمام نظيره البولندي.

خاميس رودريغيز

هو أحد أبرز نجوم منتخب كولومبيا في مونديال 2018، وهو يرتدي القميص رقم 10 منذ مونديال 2014، وسيلعب مباراته الأولى في روسيا أمام منتخب اليابان.

لوكا مودريتش

واحد من أفضل نجوم خط الوسط في بطولة كأس العالم، سيمثل منتخب كرواتيا وسيرتدي القميص رقم 10 في أول مباراة رسمية على صعيد مونديال 2018 ضد منتخب نيجيريا.

إيدين هازارد

موهبة بلجيكية مميزة تلعب مع فريق تشيلسي الإنجليزي ويمثل المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018، سيرتدي هازارد القميص رقم 10 في أول مباراة أمام منتخب بنما.

كريستيان إريكسن

يعتبر اليوم من أفضل النجوم في خط الوسط وسيكون له شأن كبير مع منتخب الدانمارك في بطولة كأس العالم، سيرتدي القميص رقم 10 في المباراة الأولى أمام منتخب بيرو.

رحيم سترلينغ

هو أحد نجوم المنتخب الإنجليزي في المونديال ويرتدي القميص رقم 10 منذ يورو 2016، ويخوض المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي.

تياغو ألكانتارا

أحد نجوم المنتخب الإسباني ومن المواهب المهارية في خط الوسط، يدخل مونديال روسيا مع منتخب "لا فوريا روخا" بالقميص رقم 10 وأول مباراة له ستكون أمام البرتغال.

جون أوبي ميكل

قائد المنتخب النيجيري وأفضل المواهب الأفريقية الشابة، سيرتدي القميص رقم 10 مع نيجيريا في أول مباراة من مونديال روسيا 2018 ضد منتخب كرواتيا.

جواو ماريو

لاعب منتخب البرتغال وأحد نجوم كأس العالم، يرتدي القميص رقم 10 وأول مباراة له في المونديال الروسي ستكون أمام إسبانيا.

جيوفاني دوس سانتوس

نجم المنتخب المكسيكي الثاني بعد تشيشاريتو، لكنه يرتدي القميص رقم 10 وأول مواجهة له في المونديال ستكون صعبة أمام منتخب ألمانيا.

لاعبون آخرون

سترتدي نجوم أخرى مشاركة في المونديال القميص رقم 10 وهم: محمد السهلاوي (السعودية)، يونس بلهندة (المغرب)، دوسان تاديتش (صربيا)، إسماعيل دياز (بنما)، براين رويز (كوستاريكا)، سيغوو لي (كوريا الجنوبية)، كاغاوا (اليابان)، كريم أنصاريفارد (إيران)، سمولوف (روسيا)، وهبي خزري (تونس)، غرانت تشاكا (سويسرا)، غرزيغورز كريشموفياك (بولندا)، جيفيرسون فارفان (بيرو)، إميل فروسبرغ (السويد) وجيوريان دي أراسكايتا (أوروغواي).