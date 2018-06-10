مونديال 2018: السيناريوهات المحتملة للمجموعتين الثالثة والرابعة

يترقب العالم بأكمله انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بدء من يوم الخميس المقبل ولغاية 15 تموز/يوليو.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم على مدار يومي السيناريوهات المحتملة في دور المجموعات على نحو 3 توقعات، ويبقى السؤال مفتوحا أي السيناريوهات التي سنشاهدها في المرحلة الافتتاحية للعرس الكروي الأكبر على مستوى العالم، وهل سيكون عنصر المفاجأة حاضرا منذ الدور الأول؟

المجموعة الثالثة: (فرنسا، بيرو، الدانمارك وأستراليا)

نسخة المونديال الأخيرة: فرنسا أقصيت من الدور ربع النهائي على يد ألمانيا، بيرو والدانمارك لم تنجحا في التأهل، فيما أنهت أستراليا دور المجموعات في المجموعة التي ضمت كل من هولندا وتشيلي وإسبانيا.

السيناريو المتوقع: المنتخب الفرنسي سيحقق الفوز بسهولة في مباراتيه الأوليين على أستراليا وبيرو، ما يضمن له صدارة المجموعة، على أن تلحق به الدانمارك بالمركز الثاني".

السيناريو المراهن عليه: فرنسا ستقع بكمين التعادل أمام أستراليا في الجولة الافتتاحية، في حين أن الدانمارك ستتمكن من الفوز في كافة المباريات من ضمنها فرنسا، حيث ستحسم المركز الأول لصالحها وثم ستلحق بها فرنسا من المركز الثاني.

السيناريو المفاجئ: فرنسا ستخسر مباراتها الأولى أمام أستراليا، ما سيخلق أجواء غير هادئة في غرفة الملابس على أثره ستخرج من البطولة خائبة الأمل، على أن تتأهل الأولى من صدارة المجموعة وسترافقها الدانمارك من المركز الثاني.

المجموعة الرابعة: (الأرجنتين، كرواتيا، أيسلندا ونيجيريا)

نسخة المونديال الأخيرة: الأرجنتين وصلت إلى المباراة النهائية وخسرتها أمام ألمانيا، كرواتيا أقصيت من دور المجموعات، نيجيريا جردت من ثمن النهائي، أما أيسلندا فتعتبر هذه المشاركة الأولى لها في البطولة.

السيناريو المتوقع: ليونيل ميسي ورفاقه سيخوضون غمار البطولة بهدف واحد ووحيد ألا وهو الفوز بالبطولة الأكبر على مستوى العالم، وبالتالي ستتأهل بسهولة من المركز الأول، في حين ستكون المنافسة على المركز الثاني بين كرواتيا وأيسلندا، على أن تحسم الأولى بطاقة التأهل بمساهمة مودريتش وراكيتيتش.

السيناريو المراهن عليه: أيسلندا ستثبت نفسها رغم عدم تجربتها في البطولة، على أن تتعادل أمام الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، كرواتيا ستستغل ذلك بالفوز على الأرجنتين في المباراة التالية حتى تحسم المركز الأول، فيما سيلحق بها المنتخب الأرجنتيني من المركز الثاني.

السيناريو المفاجئ: أيسلندا ونيجيريا ستفاجئان الأرجنتين وكرواتيا في الجولة الأولى، الأرجنتين ستنجح في صحوتها بالمباراة التالية غير أنها ستسقط في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا التي ستتأهل من المركز الأول، على أن تنضم إليها أيسلندا من المركز الثاني.