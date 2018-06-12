بالأرقام: من المنتخب الأوفر حظا لحصد كأس العالم؟

تنطلق بعد غد، الخميس، نهائيات بطولة كأس العالم التي ستستضيفها روسيا حتى يوم 15 تموز/يوليو، بمشاركة 32 منتخبا من بينها 4 منتخبات عربية.

وبهذا الصدد، كشف حساب "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم في العالم والأرقام القياسية، عن النسب المئوية الخاصة بفرص تتويج كل منتخب مشارك في العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم، وذلك وفقا لكل الأرقام والتحضيرات التي سبقت انطلاق البطولة وقوة التشكيلة النهائية.

وهنا يبقى السؤال مطروحا: من هو المنتخب الأوفر حظا لحصد البطولة الأكبر على مستوى العالم؟

تصدرت البرازيل قائمة الأقرب لحصد لقب مونديال 2018، وذلك بعدما نال منتخب "السامبا" نسبة 14 بالمئة من أجل حصد اللقب.

وفي المقابل، يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثاني على صعيد قائمة أبرز المرشحين، وذلك بعدما حصل على نسبة 11 بالمئة.

ورغم الوضع غير المستقر الذي تعيشه الأرجنتين، إلا أنها جاءت ثالث أقرب المنافسين على اللقب بنسبة وصلت إلى 10 بالمئة، ومثلها المنتخب الفرنسي الذي يعتبر بحسب موقع "أوبتا" رابع أقوى المرشحين، خصوصا مع امتلاكه أسماء بارزة في تشكيلته مثل أنطوان غريزمان وبول بوغبا.

ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الخامس على صعيد أبرز المرشحين بنسبة بلغت نحو 9 بالمئة، وهو المنتخب الأخير الذي ينال نسبة مرتفعة بين سائر المنتخبات، لأن الباقي نالوا نسبة تتراوح بين 3 بالمئة و1 بالمئة باستثناء منتخب بلجيكا (3.8) ومنتخب البرتغال (3.3).

أما بالنسبة للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال، فإن المنتخب المصري نال نسبة 1.3 بالمئة ومنتخب السعودية (1.1) ثم تونس (0.8) وأخيرا المنتخب المغربي بنسبة وصلت إلى نحو 0.5 بالمئة فقط من المجموع العام.