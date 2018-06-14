كوبر: لسنا منتخب محمد صلاح!

أعرب مدرب منتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن رفضه للتقارير التي تتحدث عن أن منتخب "الفراعنة" ما هو إلا محمد صلاح، على الرغم من اعترافه بأن هذا الجيل يملك واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

وتدرّب صلاح بشكل كامل مع المنتخب المصري، مساء أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ تعرّضه لإصابة في كتفه مع ليفربول الإنجليزي خلال نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

ورفض كوبر أن يكون فريقه معتمدًا بشكل كامل على نجم ليفربول، وقال في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "دايلي ستار" عبر موقعها الإلكتروني "لسنا منتخب محمد صلاح، الفريق يملك مجموعة من اللاعبين الذين يتعاونون من أجل الخروج بأفضل نتائج، مصر محظوظة لأن هذا الجيل يملك واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، لكن طريقة لعبنا لا تتمحور حوله".

وأضاف "الأرجنتين أيضا لديها ليونيل ميسي، هل بإمكاننا دعوتهم لعدم إشراكه في المباريات؟ لا يحدث الأمر بهذه الطريقة، أتفهّم أن المشجّعين أحيانًا يفضّلون أن تحدث الأمور بطريقة معيّنة، لكن عندما يؤدي صلاح بشكل جيد، هناك حارسًا أو مدافعًا يمكنه أيضا إنقاذنا من فرصة خطيرة".

وأتم كوبر "مصر تمتلك أيضًا لاعب وسط يمكنه الجري كثيرًا لخدمة الفريق، والأهم هو أن يجد الفريق توازنًا في أدائه".