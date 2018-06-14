مونديال 2018: انطلاق افتتاح العرس الكروي العالمي

انطلقت، اليوم الخميس، في روسيا، فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بمواجهةِ افتتاحيّةٍ بين منتخب السعودية، ونظيره الروسيّ، على ملعب "لوجنيكي" بموسكو، إيذانا بشهرٍ طافحٍ بالإثارة والمتعة الكروية، التي تستقطب اهتمام مئات الملايين من المتتبعين وعشاق اللعبة، وسط توقعات وتكهنات حول هوية المنتخب الذي سيرفع الكأس في سماء روسيا في 15 تمّوز المقبل.

ويتساءل مُتابعو الكرة حول العالم؛ هل سيكون "المانشافت" الألماني أول منتخب يحافظ على لقبه بعد البرازيل في عام 1962؟ وهل تعافى "السيليساو" البرازيلي من الوعكة التي ألمت به قبل أربع سنوات عندما خرج مذلولا على أرضه بسباعية توماس مولر وزملائه؟ وهل يتجاوز "الروخا" الإسباني مهزلة إقالة مدربه خولن لوبتيغي، يومان قبل خوضه المنافسةَ العالميةَ أمام البرتغال؟

وبدأ حفل كأس العالم 2018، قبل 30 دقيقة من انطلاق مباراة افتتاح المونديال، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس المحتلّة.

وشهد الاحتفال الافتتاحيّ؛ حضور 500 راقص من بينهم راقصو الجمباز والترامبولين، بجانب حضور مطرب البوب العالمي البريطاني روبي ويليامز، الذي جاءت مشاركته كمفاجأة في ظل تهديدات إنجلترا بمنع مشاركة منتخب بلادها احتجاجا على قرارات سياسية روسية.

وأعلن روبي ويليامز، في وقت سابق، أنه متشوق للحظة المشاركة في حفل افتتاح كأس العالم مؤكدا ؤأنه حدث تاريخي بالنسبة له. وتشارك أيضا السوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا والتي شاركت في إحياء حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012.

وكان البرازيلي رونالدو الظاهرة، ضيف الشرف في حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حيث تولى تسليم الكأس في الاحتفالية.

ويُعدُّ اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" أحد أبرز أساطير كأس العالم عبر تاريخه فهو ثاني الهدافين في تاريخ البطولة برصيد 15 هدفا خلف الألماني ميروسلاف كلوزه بهدف واحد.