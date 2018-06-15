ماذا قال راموس عن مواجهة كريستيانو بالمونديال؟

طالب كابتن منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، من اللاعبين تجاوز ما حدث من تغييرات في الجهاز الفني قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال راموس تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرتغال، ونقلتها صحيفة "ماركا": "علينا أن نغير الصفحة في أسرع وقت، جولين كان جزءًا من كأس العالم، وقدم تصفيات رائعة، ولكن في النهاية يجب أن تكون إسبانيا فوق أي شخص".

وأضاف "هناك القليل من الأسماء أفضل من هييرو لخلافة جولين، ولكن في النهاية نحن معجبون بفيرناندو، ونأمل أن نحقق إنجازا معه في المونديال".

ورد راموس على سؤال حول مدى معرفته بمفاوضات ريال مدريد مع جولين قائلًا "عندما تكون قائدًا فعليك أن تعرف معلومات أكثر قليلًا، ويمكنني أن أعطي رأيًا لكن هناك من يتخذ القرار في النادي".

وتابع "أريد أن أفوز وجئت لكأس العالم بقناعة أن يمكننا الفوز باللقب، نحن من بين المرشحين ولكن هناك احتراما للمنافسين".

وحول مواجهة كريستيانو رونالدو قال راموس "أفضل أن أكون في فريقه، إنه خطير دائمًا ويجب أن نضعه تحت المراقبة، وآمل ألا يكون اليوم في حالته المعتادة".