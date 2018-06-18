مونديال 2018: بطاقة منتخب كوستاريكا

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 04:03

مونديال 2018: بطاقة منتخب كوستاريكا
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخوض منتخب كوستاريكا نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من سويسرا والبرازيل وصربيا.

وفيما يلي بطاقة منتخب كوستاريكا لمونديال 2018:

المدرب: أوسكار راميريز

حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد)، باتريك بيمبيرتون (ليغا ديبورتيفو ألاخويلنسي) وليونيل موريرا (هيرديانو)

خط الدفاع: كريستيان غامبوا (سيلتيك)، يان سميتث (نوركوبينغ)، رونالدو ماتاريتا (نيويورك سيتي)، براين أوفيدو (سندرلاند)، أوسكار دوارتي (إسبانيول)، غيانكارلو غونزاليس (بولونيا)، فرانشيسكو كالفو (مينيسوتا يونايتد)، كيندال واستون (فانكوفير وهيهتكابس) وجوني أكوستا (أغويلاس دورادوس)

خط الوسط: ديفيد غوزمان (بورلتاند تيمبيرس)، يلستين تيخيدا (لواساني سبورت)، كيلسو بورخيس (ديبورتيفو لاكورونيا)، رانادل أزوفيفا (هيريديانو)، رودني والاس (نيويورك سيتي)، دانيل كوليندريس وكريستيان بولانوس (بوث سابريسا)

خط الهجوم: جويل كامبل (ريال بيتيس)، ماركو أورينيا (لوس أنجلوس)، جوهان فينيجاس (سابريسا وبريان رويز (سبورتينغ لشبونة).


#كوستاريكا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

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